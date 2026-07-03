«Es muy famosa y…»: Filtran quién sería la nueva pareja de Roberto Cox

Durante los últimos días y semanas, Roberto Cox ha dado mucho que hablar por su trabajo cubriendo el Mundial 2026 para Chilevisión. De este modo, en diversos espacios y portales de farándula han hablado sobre él.

En este contexto, recientemente, en el programa Zona de Estrellas revelaron que el periodista estaría en un nuevo romance con una mujer muy conocida en Chile.

Revelan supuesto romance de Roberto Cox

En el espacio de farándula, «La Leona» dio a conocer que el periodista estaría en algo con una exchica reality, quien es cercana a ella y que incluso estuvo en su último cumpleaños.

«Roberto Cox anda con otra amiga mía por estos días, es muy famosa y estuvo en mi cumpleaños», indicó Adriana Barrientos.

En este sentido, Camilísima incrementó la incertidumbre, tras indicar: «Ya había estado con ella en todo caso».

Frente a esto, en Zona de Estrellas empezaron a nombrar diversos nombres de personas que estuvieron presentes en el cumpleaños de Adriana Barrientos.

Y posteriormente, coincidieron en que Fran Undurraga podría ser la nueva conquista del periodista de CHV. Incluso indicaron que ambos ya habrían tenido un vínculo hace un tiempo.

En este sentido, Adriana Barrientos señaló que Roberto Cox desde siempre había estado interesado en la popular exchica reality. Incluso, se refirió a una situación en particular sobre su cumpleaños.

«Él ha buscado toda la vida a la Fran. Me acuerdo que ese día, para mi cumpleaños, sí podría haber existido la posibilidad de que ella llegara con Roberto a mi cumpleaños, pero ella decidió llegar sola», reveló.

De todos modos, es importante señalar que hasta ahora ni el comunicador ni Fran Undurraga han confirmado el romance, por lo que hasta ahora es solamente un rumor.

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