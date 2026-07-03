Popular chico reality impacta tras ningunear y negar relación con Fran Maira: «Hay que filtrar muy bien»

En el capítulo de «¿Volverías con Tu Ex? 2» que se emitió la noche de este jueves se vivió el ingreso de dos nuevos participantes. Hablamos de Flavia Laos y Austin Palao.

Ambos tuvieron un romance que se extendió por más de un año y que llegó a su fin en noviembre de 2023. Vale señalar que ambos son peruanos y el tiene 31 años, mientras que ella 28 años.

Y ahora la pareja se vuelve a encontrar, después de que optaron cada uno seguir su propio camino.

Es importante mencionar que Austin Palao tuvo una relación amorosa con Fran Maira, a quien conoció el reality «¿Ganar o Servir?» de Canal 13. Incluso mantuvieron un vínculo después de abandonar el espacio. Sin embargo, en 2024 confirmaron la ruptura.

Austin Palao se refiere a su relación con Fran Maira

Y en el reencuentro de la expareja, Flavia le consultó directamente por la relación que mantuvo con la cantante y chica reality.

«Sí has tenido una relación, con Fran Maira», le dijo la joven. Sin embargo, Austin Palao fue tajante con su respuesta y ninguneó el vínculo que tuvieron.

«!No!, solo la conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación», indicó el chico reality peruano. En este sentido, añadió: «Nunca le dije formalmente ‘¿quieres estar conmigo?'».

Y luego, para rematar expresó: «Hay que filtrar muy bien a las parejas».

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