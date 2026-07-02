Sergio Lagos sorprende con el espectáculo «Musicalismo»: un homenaje a icónicas canciones que han marcado la cultura de Chile

Sergio Lagos ha sorprendido a todos con un nuevo proyecto. Hablamos de «Musicalismo», el que busca rendirle un homenaje a icónicas canciones que han marcado a la cultura nacional y a múltiples generaciones.

Este espectáculo se llevará a cabo el próximo 3 de agosto en Teatro Estudio 13.

Más que un solo concierto, «Musicalismo» es una invitación a reencontrarse con temas que han marcado historias personales y colectivas por décadas.

Se espera una puesta en escena elegante y emotiva. Vale señalar que el show contará grandes clásicos de figuras como Cecilia, Zalo Reyes, Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, Palmenia Pizarro, La Noche, Los Iracundos, Chico Trujillo, Los Jaivas, Buddy Richard y más.

Sergio Lagos lidera «Musicalismo»

Con respecto a este nuevo proyecto, Sergio Lagos indicó: «Musicalismo nace desde el amor y el respeto por quienes construyeron la banda sonora de nuestras vidas. Es un homenaje a artistas que forman parte del patrimonio emocional y cultural de Chile».

Dentro de las canciones que se podrán disfrutar en «Musicalismo» se encuentran «Dilo Calladito», «Historia de un Amor», «Cómo Quisiera Decirte», «Cariño Malo», «Baño de Mar a Medianoche», «Quiero Ser Libre», «Puerto Montt», «Loca», «Mira Niñita», «Cielo», «Una Lágrima en la Garganta» y más.

Vale señalar que esta propuesta fusiona interpretación musical, relato, emoción y memoria. Además, uno de los elementos más especiales es el lugar escogido para el estreno, el mítico Teatro Estudio13. Espacio que en el que durante décadas se desarrolló el programa «Sábados Gigantes»

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketpro. Los precios se encuentran entre $9.200 y $17.250 (sin considerar cargo por servicio), dependiendo de la ubicación.

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