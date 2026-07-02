«Yo creo que dos hombres, obvio para disfrutar»: Yossekitt llegó a RadioActiva y sorprendió con íntima confesión

Recientemente, la comediante nacional Yossekitt estuvo presente en el espacio «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que conversó con Roberto Rosinelli y DJ Janyi sobre diversos temas. Entre ellos, el humor y la comedia.

En este sentido, la comediante dio a conocer que se está preparando competir en una importante competencia física. Se trata de una triatlón en Antofagasta.

«Me estoy preparando para un triatlón, para consagrarme como la triatleta de la risa porque ya están los atletas de la risa. Como yo hago deporte y soy comediante entonces dije voy a esforzarme un poco más para ser la triatleta de la risa», indicó en modo de broma.

En este sentido, Rosinelli se salió un poco del libreto y le consultó: ¿Y triós has hecho?.

Frente a esto Yossekitt respondió: «No he hecho por ahora». Luego el locutor de RadioActiva le consultó si preferiría con dos hombres o con dos mujeres.

«Yo creo que dos hombres, obvio para disfrutar. Me gustan más lo hombres, las mujeres no me gustan», indicó la comediante.

Yossekitt entrega detalles sobre su carrera en el humor

La humorista también se refirió a las complicaciones que enfrentan los humoristas en su carrera. De hecho, mencionó que el deporte la ayuda para combatir la presión.

«La venta de ticket es un proceso muy lento en la comedia que te conozcan y también tus compañeros que te hacen el vacío muchas veces», señaló Yossekitt.

De este modo, aseguró que existiría mucho «amiguismo» en la escena del humor. Si bien mencionó que antes le dolía, indicó que ahora prefiere que su trabajo hable por ella.

Vale señalar que Yossekitt se presentará el próximo miércoles 8 de julio, a las 22:00 horas en Palermo Teatro Bar. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web del mismo recinto.

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