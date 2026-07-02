La drástica decisión que complica los conciertos de BTS en Chile

Recientemente, se dio a conocer una noticia poco agradable para los fanáticos del k-pop. Resulta que el Ministerio del Deporte no autorizó el concierto de BTS en el Estadio Nacional. Los shows están agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre.

Vale señalar que se han desarrollado semanas de negociaciones entre el Instituto Nacional de Deportes y la productora a cargo del concierto. Y a pesar de que las entradas salieron a la venta en abril, todavía no se cerraba el trato.

La explicación del Instituto Nacional de Deportes

El Instituto Nacional de Deportes compartió un comunicado para explicar los motivos. De este modo, indicaron que la decisión llega después de una «evaluación técnica y operacional exhaustiva».

«La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central», explicaron.

El Instituto Nacional de Deportes explicó que la cancha «menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo».

«A ello se suma la necesidad de resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto, entre ellos un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social», agregaron.

Desde la entidad junto al Parque Estadio Nacional señalaron que la decisión no es por un rechazo a los espectáculos masivos ni eventos multiculturales. Ya que estas actividades forman parte de la vocación multipropósito del parque.

De este modo, pusieron a disposición el sector de la Explanada Sur o Parque Sur . Esto «con el objetivo de evaluar alternativas de emplazamiento que permitan desarrollar el espectáculo sin afectar la integridad del Coliseo Central ni los compromisos deportivos previamente adquiridos».

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