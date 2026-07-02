Confirman dura medida contra Sergio Rojas: es oficial

Recientemente, se dio a conocer que Leonardo Farkas tomó una dura medida en contra del periodista de farándula, Sergio Rojas.

De acuerdo a lo informado por Glamorama, en la jornada de este miércoles, los abogados del empresario presentaron una querella contra el comunicador por el delito de «injurias y calumnias por medios de comunicación social».

Es importante mencionar que en mayo, Leonardo Farkas había anunciado que tomaría acciones legales contra Claudia Schmitd. Esto debido a unas declaraciones que realizó en el podcast «Noche de Pirañas», en el que comparte con Sergio Rojas.

Sin embargo, a pesar de que no se conocen mayores detalles de la demanda, lo que está confirmado es que la demanda es contra Rojas y no Claudia.

El motivo de la querella

El 29 de mayo, Leonardo Farkas emitió un comunicado en el cual indicó que Claudia Schmitd habría afectado el honor de su familia.

Antes de esto, la uruguaya dio mucho que hablar tras entregar detalles del quiebre de su amistad con el filántropo.

«Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo, básicamente, no me dejo comprar por nadie y no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas», indicó Claudia Schmitd en dicha oportunidad en el espacio «Noche de Pirañas».

«Estuve en su casa, conozco mucha intimidad, y no corresponde que salga hablando de estos temas. Pero sí puedo decir que a mí no me compra nadie, y menos en una situación puntual que estaba viviendo mi marido en ese minuto», añadió.

Sin embargo, esto no fue todo. Posteriormente, en el espacio «Que te lo digo», Sergio Rojas se refirió a una supuesta declaración que le habría entregado la uruguaya en off.

«Claudia nunca quiso participar de unas fiestas que hacía o participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas… Lo que hacían era como esta fiesta donde participaban muchas personas y ponían prácticamente a una persona como un cordero. Era como una tómbola humana, una cosa terrible. Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto», indicó el periodista en dicha oportunidad.

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