«Inventaste un embarazo para amarrar a un hombre (modus operandi tuyo), enviándole una ecografía falsa para que no te dejaran»

Nidyan Fabregat respondió con todo a unas recientes críticas que lanzó Daniela Aránguiz en su contra, luego de que anunció que está embarazada.

Resulta que en el programa «Sígueme» de TV+ hablaron del segundo hijo que espera la española. Instancia, en la que la exchica Mekano, indicó: «Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino».

Además, Daniela Aránguiz expresó: «Si hace un par de meses atrás no tenía dónde irse y lo estoy diciendo por las mismas imágenes que ella publicó. O sea, si ella misma dice ‘no tengo dónde ir’ y muestra una realidad tan dura para una mamá, porque a mí me llegó en el fondo de mi corazón».

En este sentido, también mencionó: «Si tú vas a traer un hijo a sufrir y en las condiciones que ella tenía durmiendo a su otra hija, estamos hablando de una mujer totalmente inconsciente».

Estos dichos no pasaron desapercibidos para Nidyan Fabregat, quien le respondió con todo a través de redes.

Nidyan Fabregat arremete contra Daniela Aránguiz

La española recordó polémicas de Daniela Aránguiz y se lanzó con todo en su contra.

«Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que, en un corazón tan negro como el tuyo, no me extraña escuchar», comenzó señalando Nidyan Fabregat en una historia en su cuenta de Instagram.

Además, se refirió a las denuncias en contra Jorge Valdivia, exesposo de Aránguiz. «Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos, que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes», indicó.

«Usted, cariño, vivía en la humilde comuna de La Florida y que la única forma de llegar a vivir donde estás (…) era embarazándote como sea de tu exmarido para tener algo», añadió.

Por otro lado, también se refirió a una polémica con Luis Mateucci. «Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre (modus operandi tuyo), enviándole una ecografía falsa para que no te dejaran», lanzó.

Además, le hizo una dura advertencia a Daniela Aránguiz. «No hables más, Danielita, porque sé 1 millón de cosas más y, si me sigues apretando, dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo», expresó.

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