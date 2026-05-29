Cecilia Gutiérrez revela inesperado cambio en el caso judicial que enfrenta Jorge Valdivia

Durante este viernes 29 de mayo, se conocieron nuevos detalles con respecto al caso judicial de Jorge Valdivia, quien fue denunciado por delitos de violación.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez aseguró que se llevó a cabo «una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares».

Es importante mencionar que ante de esto, Jorge Valdivia se encontraba con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y también con prohibición de acercarse a sus víctimas.

Y según la información entregada recientemente por Ceci Gutiérrez, el exfutbolista habría recuperado su libertad nocturna.

Ceci Gutiérrez revela nueva información del caso de Jorge Valdiva

La periodista indicó en una historia en Instagram que «el tribunal decidió levantar el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia».

«Sólo va a quedar con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas», añadió.

Además, Cecilia Gutiérrez expresó: «El juicio todavía no empieza, la última audiencia la Fiscalía pidió una extensión del plazo de investigación, todavía falta para que eso comience».

En este sentido, mencionó que «con esta medida cautelar menos gravosa le permite moverse con más libertad por las noches»

De este modo, solamente queda esperar que la investigación del caso de Jorge Valdivia siga su curso y que posteriormente inicie el proceso del juicio oral. De todos modos, todavía no hay fechas confirmadas.

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