«Intentaron envenenarme (…) un compañero le inyectó cloro a un Capri»: Cantante nacional impacta con cruda confesión
El cantante recordó una compleja etapa de su vida, en la cual habría sufrido diversas agresiones, según su relato.
Recientemente, el reconocido cantante nacional, Dani Ride recordó un complejo periodo de su vida. De este modo, se refirió a violentas situaciones que vivió en el colegio.
Resulta que en el podcast «Te invito a tomar once», el intérprete indicó que fue víctima de bullying. Incluso dio a conocer delicados episodios que vivió.
Dani Ride recuerda difícil momento
En un adelanto del episodio que se lanzará este 30 de mayo, a las 19:30 horas, el cantante entregó detalles de los complejos momentos que vivió cuando estaba en enseñanza básica.
«Sufrí burlas. Y esas burlas empezaron a crecer y a tal punto que intentaron envenenarme en el colegio. En segundo básico un compañero le inyectó cloro a un Capri, imagínate», mencionó Dani Ride.
«Te lo juro, eran cosas bien raras», añadió el exparticipante de «Top Chef Vip».
Además, Dani Ride dio a conocer otras situaciones que vivió cuando era escolar. En este sentido, reveló otras complejas situaciones que enfrentó.
«También me amarraron una vez a una silla, me llevaron al baño de hombre. Me amarraron a una silla y me empezaron a enterrar alfileres», señaló.
Dani Ride señaló que no quiso dar a conocer estas situaciones por temor. Según, sus palabras los agresores los amenazaban para que no contara nada.
«Mis compañeros me decían que iban a matar a mi mamá y a mi papá. Y yo era muy inocente y les creía. Como veía su nivel de violencia, yo me quedaba callado», expresó.
Incluso, el ex «Top Chef Vip» mencionó que mentía cuando su madre le preguntaba con respecto a los moretones que tenía.
«Le mentía para que no la fueran a matar. Imagínate la inocencia… además, venía de una burbuja súper cristiana, evangélica, donde no me dejaban ver ni siquiera bien la tele; yo no entendía mucho el funcionamiento de casi nada», añadió el artista.
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