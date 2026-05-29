«Intentaron envenenarme (…) un compañero le inyectó cloro a un Capri»: Cantante nacional impacta con cruda confesión

Recientemente, el reconocido cantante nacional, Dani Ride recordó un complejo periodo de su vida. De este modo, se refirió a violentas situaciones que vivió en el colegio.

Resulta que en el podcast «Te invito a tomar once», el intérprete indicó que fue víctima de bullying. Incluso dio a conocer delicados episodios que vivió.

Dani Ride recuerda difícil momento

En un adelanto del episodio que se lanzará este 30 de mayo, a las 19:30 horas, el cantante entregó detalles de los complejos momentos que vivió cuando estaba en enseñanza básica.

«Sufrí burlas. Y esas burlas empezaron a crecer y a tal punto que intentaron envenenarme en el colegio. En segundo básico un compañero le inyectó cloro a un Capri, imagínate», mencionó Dani Ride.

«Te lo juro, eran cosas bien raras», añadió el exparticipante de «Top Chef Vip».

Además, Dani Ride dio a conocer otras situaciones que vivió cuando era escolar. En este sentido, reveló otras complejas situaciones que enfrentó.

«También me amarraron una vez a una silla, me llevaron al baño de hombre. Me amarraron a una silla y me empezaron a enterrar alfileres», señaló.

Dani Ride señaló que no quiso dar a conocer estas situaciones por temor. Según, sus palabras los agresores los amenazaban para que no contara nada.

«Mis compañeros me decían que iban a matar a mi mamá y a mi papá. Y yo era muy inocente y les creía. Como veía su nivel de violencia, yo me quedaba callado», expresó.

Incluso, el ex «Top Chef Vip» mencionó que mentía cuando su madre le preguntaba con respecto a los moretones que tenía.

«Le mentía para que no la fueran a matar. Imagínate la inocencia… además, venía de una burbuja súper cristiana, evangélica, donde no me dejaban ver ni siquiera bien la tele; yo no entendía mucho el funcionamiento de casi nada», añadió el artista.

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