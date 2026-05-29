Tito el Bambino regresa a Chile en 2026: fecha del evento, recinto y cuándo inicia la venta de entradas

¡Atención fanáticos de la música urbana! Se confirmó el regreso a Chile de una de las estrellas más importantes del reggaetón. Hablamos ni más ni quemos que de Tito el Bambino, referente absoluto y autor de grandes himnos del género.

El artista realizará por primera vez un concierto el Movistar. Instancia que promete ser uno de los eventos urbanos más esperados de todo el año.

En concreto, Tito el Bambino, quien es conocido mundialmente como «El Patrón» se presentará el próximo 25 de septiembre en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

El prestigioso cantante ha construido una carrera que habido trascender generaciones. De hecho, es una de las voces más más queridas del reggaetón romántico u del género urbano.

Tito el Bambino tiene una trayectoria, en la que ha ganado importantes reconocimientos, ha estado en importantes colaboraciones y ha sumado millones de reproducciones a lo largo de todo el mundo.

En este concierto en el Movistar Arena, «El Patrón» hará un recorrido por grandes éxitos que han marcado a generaciones que siguen sonando con fuerza en fiestas y audifonos.

De este modos, ses esperan himnos como «El Amor», «mi Cama Huele a Ti», «Llueve el Amor», «Baila Morena», «Felina» y muchas más que darán vida a una gran noche para bailar, cantar y revivir viejos tiempos.

Más que un simple concierto, este show será un hito en la carrera de Tito el Bambino en Chile, ya que será su debut en este importante escenario.

Además, en tiempo, en lo cual, el reggaetón sigue dominando a la industria global, «El Patrón» demuestra que los artistas que abrieron paso a las nuevas generaciones siguen vigentes, manteniendo una identidad musical intacta.

Venta de entradas para el concierto de Tito el Bambino en Chile

Las entradas para el concierto que Tito el Bambino desarrollará en el Movistar Arena saldrán a la venta el próximo miércoles 3 de junio a través de Puntoticket.

De este modo, se espera que el regreso a Chile de «El Patrón» sea una verdadera fiesta para los amantes del reggaetón de la vieja escuela.

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