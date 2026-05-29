«Me vio toda la…»: Popular actriz revela que vivió humillante momento tras iniciar video llamada por error

La reconocida actriz nacional Vivianne Dietz sorprendió en redes tras revelar una vergonzosa situación que vivió recientemente.

En un video que compartió en TikTok, mencionó que este ha sido su momento «más humillante».

Vivianne Dietz revela incómodo momento que vivió

En el registro, la intérprete señaló: «Me pasó lo más humillante, lo más vergonzoso que me ha pasado en mi vida. Siempre me preguntaban ‘¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado?’ y decía que no tenía nada, bueno, ahora lo tengo».

Posteriormente, dio a conocer que todo ocurrió mientras usaba el teléfono. «No vayan nunca al baño con el WhatsApp abierto, porque pueden pasar a llamar a alguien por videollamada», lanzó Vivianne Dietz.

Además, dio a conocer que la persona a la que llamó por error no era cercana. «Él es una persona que va a venir a hacer un servicio a mi casa. No es cualquier persona, es el marido de una amiga de mi amiga, entonces es peor aún», expresó la actriz entre risas.

Acto seguido, Vivianne Dietz indicó que se dio cuenta al rato tras ver el celular. «De pronto veo el celular, y decía ‘videollamada de 8 segundos’, o sea, prácticamente me vio toda la… Y seguro que vio más, toda la situación», indicó.

En este sentido, reconoció que quedó muy avergonzada. «Es humillante. 8 segundos es suficiente para que se vea todo. Me van a decir que estoy exagerando pero es lo más humillante que me ha pasado en la vida», señaló.

De este modo, Vivianne Dietz le hizo una recomendación a sus seguidores. «Yo misma provoqué la situación más humillante de mi vida. No vayan al baño hablando por WhatsApp con personas que no conocen o no tienen suficiente relación de confianza para que le vean la raj…», indicó.

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