23 May, 2026. 16:56 hrs
¿Calor en la Región Metropolitana?: Meteoróloga de Mega reveló hasta 23 grados para este día de la semana en Santiago
La meteoróloga de Mega, Lissete Aguilera, entregó el pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, revelando alza en las temperaturas.
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