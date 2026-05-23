«Me viene a decir que no ha utilizado su cuerpo para estar en televisión, claro que lo ha usado, si le andaba moviendo la cone…»

Un nuevo conflicto protagonizaron Adriana Barrientos y Pancha Merino. Ambas aprovecharon sus respectivos programas para lanzarse fuertes declaraciones en medio de una polémica que sigue escalando.

Todo comenzó luego de que “La Leona” criticara el desempeño de la actriz en Primer Plano, asegurando que era “floja” y que no aportaba al panel. Los comentarios no le gustaron a Pancha Merino, quien respondió en el programa Noche de Suerte.

“Yo no tengo nada que demostrarte… Yo no soy de amiguismo en la tele. Si me llevo bien con el equipo, es porque me gusta que la gente me quiera… Pero a mí ni una pega me la han dado por pasar el poto a nadie, ni por pololeos con ejecutivos”, lanzó la actriz.

Adriana Barrientos arremetió sin filtro contra Pancha Merino

Las declaraciones generaron inmediata reacción en Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos respondió recordando las polémicas protagonizadas por Merino en televisión.

Además, la panelista hizo referencia a una relación de Pancha Merino: “Cuando hablas de poto, yo me acuerdo que Pablo Illanes era director de teleseries cuando tú pololeabas con él. ¡Mira qué casualidad!”, comentó.

Adriana Barrientos también aseguró que nunca ha tenido relaciones con personas influyentes de la TV: “Yo no he tenido ningún director ni productor de televisión acurrucándose conmigo. No he tenido un affair con alguien de televisión, más que dos pololos que fueron mediáticos, pero que no tenían nada que ver con el rubro”, afirmó.

Sin embargo, la discusión subió aún más de tono cuando Adriana Barrientos lanzó un duro mensaje: “Cuando usted me viene a decir que no ha utilizado su cuerpo para estar en televisión, claro que lo ha usado, si le andaba moviendo la coneja a Pablo Illanes”, disparó.

Luego, cuestionó el rol de Pancha Merino en el programa de farándula:

“Ella tiene unos problemas cognitivos altísimos y no entiende lo que es trabajo. Ella entiende por trabajo ser una planta. Presentarte dos horas antes al canal para que te empolven la cara, te alisen el pelo, te junten las pechugas, te las suban y salgas con la mejor cara de operada. Como con esas caras de caliente, de ganosa. No, el programa ‘Primer Plano’ no se trata de eso”, agregó.

«Mira, es que la deja loca el Marocchino, la deja tirada… La mujer deja la casa sucia, deja la casa como una ratonera. ¿Y su locura la viene a desencadenar conmigo? ¡Mi amor! ¡Trátate, Panchita! Yo entiendo que la promotora te dejó loca, pero no lo hagas tan evidente», remató Adriana Barrientos.

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