«Me manda un charchazo…»: Paty Cofré reveló tenso momento que protagonizó con Ernesto Belloni

Este sábado regresará a las pantallas de Chilevisión uno de sus programas más exitosos de los últimos años, La Divina Comida. En este nuevo capítulo, los invitados serán Paty Cofré, Mauricio Flores, Alejandro Arriagada y José Miguel Viñuela.

Según consignó Página 7, uno de los momentos que marcará el episodio será el relato de Paty Cofré sobre el quiebre laboral y personal que vivió con Ernesto Belloni.

La actriz recordó que todo comenzó cuando pidió un pequeño aumento de sueldo mientras trabajaban juntos: “Le digo: ‘Le está yendo súper bien, me hablan de renovar contrato, pero súbanme 50 lucas’, y era una caga, 50 lucas po’ (…) el Ernesto me dice: ‘Ya Paty, firma aquí, terminaste’”, relató la comediante.

Paty Cofré reveló tenso momento que protagonizó Ernesto Belloni

En medio de la conversación, Mauricio Flores contó que tras la salida de Paty Cofré decidió apoyarla laboralmente y comenzar nuevos proyectos junto a ella: “Para mí fue una bendición”, comentó el humorista.

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando la actriz recordó una situación que vivió con Ernesto Belloni durante un ensayo: “No tengo idea (…) y en el canal me pasó algo terrible, imitábamos que estábamos en una playa”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Y viene y era como decir ‘ya po, atina’, y viene y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo. No, en la función, ahora que me acuerdo, yo lo miro y le digo ‘¿qué te pasó?, me pegaste’”.

Según contó Paty Cofré, encaró inmediatamente a su compañero tras lo ocurrido: “Le dije ‘no te voy a devolver el golpe’. Porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué le pasó”, expresó.

Además, recordó que le exigió disculpas en ese mismo momento: “Le dije ‘me pides disculpas o me voy y te cago el sketch’, y me dijo ‘por qué, si fue una broma, disculpa’”.

“Cuando llegué al camarín, le dije ‘que eres mari…, Ernesto, no sé qué mierda te pasa conmigo’, y me dice ‘ay, si no te pegué tanto, alaraca’”, recordó.

Finalmente, Paty Cofré aseguró que actualmente mantiene una relación muy distante con el comediante: “Mira, cuando lo veo le digo ‘hola’ y ‘chao’”, sentenció.

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