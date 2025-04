«¿Tú crees que me dio 10 pesos?»: Paty Cofré sorprende con dura acusación contra Ernesto Belloni

Este viernes se va a emitir un nuevo episodio del programa de conversación de CHV, «Podemos Hablar». En esta instancia se va a realizar un homenaje en vida a Paty Cofré. Esto con la finalidad de celebrar sus 70 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento.

En este sentido, en un adelanto del canal, se mostró que la comediante dio a conocer un episodio de cuando trabajaba junto a Ernesto Belloni.

Vale señalar que el intérprete de Che Copete también fue uno de los invitados del episodio que se emitirá este viernes en el programa de CHV.

La acusación de Paty Cofré a Ernesto Belloni

Según informó La Cuarta, Paty Cofré dio a conocer que sufrió un accidente por culpa de Ernesto Belloni. Esto, según la comediante, ocurrió durante un show en Punta Arenas.

«Hacíamos un sketch los dos, yo era la señora de él y le digo, antes de salir a escena: ‘Oye Ernesto, no me abraces tanto porque me duele mucho la rodilla'», señaló.

No obstante, el intérprete de Che Copete no habría considerado la sugerencia. De hecho, a través de una mala maniobra provocó que Paty Cofré se golpeara la rodilla con el escenario.

En este sentido, la humorista dio a conocer que posteriormente tuvo que ir en el quirófano. De este modo, aprovechó que Ernesto Belloni también estaba en el programa para lanzarle algunos comentarios.

«¿Tú crees que me dio 10 pesos?… me costó 13 millones la operación, me operé en la Clínica Las Condes porque ahí estaba el doctor que me podía arreglar la embarrada que me dejó este en la rodilla», indicó.

Además, Paty Cofré añadió: «Ni siquiera me llamó para decirme ‘Paty, ¿cómo está? ¿fue mucho?, nada… En su puta vida me ha llamado por teléfono».

Es importante señalar que el capítulo de este viernes en Podemos Hablar, además de Paty Cofre y Ernesto Belloni contará con la participación de Mauricio Flores y Marlen Olivari.