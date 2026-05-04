04 May, 2026. 16:22 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV los días de la semana en que se desarrollarían precipitaciones en Santiago

En la tarde de este lunes 4 de mayo, la meteoróloga de CHV reveló el pronóstico del tiempo y dio a conocer los días en que se podría desarrollar lluvia en Santiago. Revisa las palabras de la especialista a continuación.

Por Iván López

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