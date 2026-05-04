Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV los días de la semana en que se desarrollarían precipitaciones en Santiago En la tarde de este lunes 4 de mayo, la meteoróloga de CHV reveló el pronóstico del tiempo y dio a conocer los días en que se podría desarrollar lluvia en Santiago. Revisa las palabras de la especialista a continuación.