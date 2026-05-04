Filtran fotografía de popular pareja que supuestamente había terminado y nadie lo puede creer: «Al regreso de su viaje…»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la farándula. Resulta que se viralizó un registro de una pareja que supuestamente había terminado su relación.

En la fotografía, que fue compartida por la periodista Cecilia Gutiérrez, se ve a ambos tomándose un café.

Sorpresa por viralización de fotografía de pareja que habría terminado

En concreto, la periodista de farándula compartió una fotografía en la que aparece ni más ni menos que Pamela Díaz junto a Felipe Kast.

Vale señalar que desde hace varios meses que existen rumores que apuntan a que la conductora de «Hay que decirlo» de Canal 13 y el senador estarían separados.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram, un registro, en el cual se puede apreciar a Kast y Pamela Díaz sentados juntos en una mesa. Vale señalar que ambos aparecen vestidos de negro y con lentes.

«Pamela Díaz con Felipe Kast al regreso de su viaje a China», escribió la periodista para acompañar el registro que publicó.

¿Qué se sabe de la relación entre Pamela Díaz y Felipe Kast?

Vale señalar que ni la comunicadora ni el político han entregado detalles de la relación que mantienen actualmente.

Sin embargo, hace algunos meses, el periodista Sergio Rojas dio a conocer que Pamela Díaz y Felipe Kast supuestamente habían terminado su romance.

«Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast«, indicó en aquella oportunidad en su programa «Que te lo digo» (Zona Latina).

«Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva», añadió en dicha instancia.

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