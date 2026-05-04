Popular personaje de internet sufrió brutal ataque en pleno centro de Santiago: le robaron, lo acosaron y agredieron

Durante este fin de semana se registró una inesperada situación en el centro de Santiago. Resulta que el conocido creador de contenido «Corxea», cuyo nombre real es Román Antonio Rojas Gómez fue agredido y acosado por múltiples personas previo al evento de freestyle, DEM Battles.

La situación ha dado mucho que hablar y se han viralizado diversos registros a través de redes sociales. De este modo, se puede ver que la situación empezó desde burlas y terminó siendo una especie de linchamiento público.

En algunos de los videos, se puede ver cómo Corxea trataba de arrancar, mientras era acosado. De hecho, en una oportunidad intentó subir a un árbol.

Según la información entregada por ADN, el mismo streamer dio a conocer que al llegar al lugar del evento todo estaba tranquilo. De este modo, se sacó fotos con seguidores. Sin embargo, todo cambió después de que empezaron a faltarle el respeto. Además, dio a conocer que fue seguido por múltiples personas por aproximadamente 30 minutos en distintos sectores como el Paseo Bulnes, donde continuó el hostigamiento.

Por otro lado, también denunció que le robaron su guitarra.

Las palabras de Corxea tras complejo episodio

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el creador de contenido indicó: «Voy a hacer un último stream contando todo, no sé cuando pero avisaré. Si alguien me puede recuperar la guitarra y el celular agradecido si no pico (sic). También se me perdió mi armónica. Fue superpenca lo q pasó, pero también fue superbonito recibir el cariño de la gente los tkm»

Vale señalar que esta situación ha generado gran discusión en redes sociales con respecto al acoso digital y la salud mental.

Recordemos que Corxea se hizo conocido en el mundo del internet debido a sus transmisiones, en las cuales llamaba la atención su personalidad controversial.

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