«Aprendí muchísimo»: Querido creador de contenido sorprendió tras anunciar su salida de Canal 13

El bloque cultural de Canal 13 pierde a uno de sus rostros tras la decisión de Claudio Retamales, más conocido como Claux o Claux7, quien confirmó que no seguirá en la señal, pese al buen momento que vivía con su programa «Chile en los ojos de Claux«.

El reconocido youtuber, que se encarga de mostrar historias ocultas y paranormales de Chile, anunció su salida en redes sociales. Según relató, durante todo el tiempo que estuvo en televisión nunca dejó de lado su canal de YouTube, lo que terminó afectando su tiempo.

Querido creador de contenido sorprendió tras anunciar su salida de Canal 13

A través de sus redes sociales, Claux7 reveló su salida de la televisión: «Finalmente amigos, no continúo en Canal 13. Luego de subir una historia grabando mi último capítulo para la serie, muchas personas la respondieron, pero no me daba a mí para responderles a todos».

«Mientras se emitía la serie de ‘Chile en los ojos de Claux’ por Canal 13, yo fui constante en mi canal de YouTube, jamás paré y hasta el día de hoy no he parado de subir videos todos los sábados», agregó el youtuber.

En ese contexto, explicó el motivo de su decisión: «Me di cuenta de que a la larga, quizás no ahora, pero quizás en un futuro cercano, en la segunda temporada, iba a tener que parar sí o sí con mi canal de YouTube porque no me iba a dar el tiempo, ni tampoco la energía«.

«Es por eso que tuve que decidir si quería seguir en televisión o quería seguir con mi canal de YouTube. Y yo soy lo que soy gracias a mi canal de YouTube», señaló el creador de contenido.

Eso sí, dejó en claro que su salida no tiene relación con la señal: «también hago este video para que no piensen que en Canal 13 me dijeron ‘no, no queremos seguir’, ni tampoco me trataron mal. Al contrario. Aprendí muchísimo«.

Por último, cerró con una reflexión personal: «quizás piensen que soy tonto por no escoger tener mi propio programa en TV, siendo que no soy periodista y se me dio la oportunidad. Pero creo en mí y escojo seguir en lo que amo, que es YouTube«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google