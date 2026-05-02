02 May, 2026. 14:40 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló cuándo volverían las precipitaciones a Santiago
El meteorólogo de Mega, Alejandro sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, y reveló la posibilidad de lluvias.
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