02 May, 2026. 14:40 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló cuándo volverían las precipitaciones a Santiago

El meteorólogo de Mega, Alejandro sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, y reveló la posibilidad de lluvias.

Por Sebastian Contreras

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