«Con todo el mundo soy un amor…»: Cata Vallejos desmintió versión del director del Miss Universo La Reina sobre su expulsión

Cata Vallejos enfrentó una semana marcada por la controversia, luego de ser apartada del Miss Universo La Reina. En esta instancia, representaría a la comuna ante el inicio oficial del concurso nacional.

La decisión fue tomada por la organización, lo que generó diversas versiones sobre lo ocurrido. Este viernes, la modelo conversó con Primer Plano, donde desmintió categóricamente los dichos del director de Miss Universo La Reina, Eric Garrido, asegurando que su relato es falso.

Cabe recordar que el señaló que Vallejos habría tenido actitudes «extremadamente divas», además de acusarla de sobrepasar límites dentro de la organización y no cumplir con compromisos, lo que habría terminado por quebrar el vínculo laboral.

Cata Vallejos desmintió versión del director del Miss Universo La Reina sobre su expulsión

Tras la polémica, Cata Vallejos fue abordada por Primer Plano en el aeropuerto,. En ese momento, rechazó de entrada las acusaciones: «Eso es imposible, se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya trabajado conmigo. Eso es mentira (…) con todo el mundo soy un amor porque yo soy así, de esta manera. No sé por qué está inventando todas estas cosas».

«No entiendo qué le pasó por su cabeza, a mí me tiene muy desconcertada todo esto… pero estoy tranquila, porque sé que he hecho las cosas bien«, agregó la modelo.

Consultada sobre eventuales medidas legales, la modelo aseguró que su defensa ya está actuando: «Es lo único que te puedo decir, porque de verdad que… es terrible todo esto«.

Además, Cata Vallejos manifestó su intención de volver a la competencia a través de un repechaje: «Yo comencé algo y lo voy a terminar (…) pretendo poder entrar por ahí. Voy a dar todo de mí«.

«Para todos nosotros fue una completa sorpresa. Eso es lo único que te puedo decir», cerró.

Ya tiene reemplazo

En el programa, también el director Eric Garrido confirmó en el mismo programa que ya existe una sustituta para el certamen: “Se llama Sofía Paz Badillo”.

La rapidez de esta decisión generó cuestionamientos en el panel, donde se planteó que la salida podría haber estado previamente considerada.

En esa misma línea, la propia Cata Vallejos señaló que ya tenía sospechas, incluso desde su viaje a Rapa Nui. Ahí, aseguró que le entregaron vestuario que no correspondía a su participación.

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