«Me cae tan mal…»: Naya Fácil reaccionó a crítica de Cony Capelli en programa en vivo

La influencer Naya Fácil regresó a redes sociales tras unos días de descanso, en los que estuvo recorriendo Jamaica y sus alrededores. Sin embargo, su retorno no pasó desapercibido.

Esto, porque rápidamente volvió a quedar en el centro de la polémica, retomando un conflicto con Constanza Capelli.

Naya Fácil reaccionó a crítica de Cony Capelli en programa en vivo

La polémica entre Naya Fácil y Cony Capelli sumó un nuevo capítulo, luego de que la influencer reaccionara a comentarios emitidos por la bailarina en Plan Perfecto.

Según consignó Página 7, Todo se originó a partir de un mensaje que recibió en redes sociales, donde le advertían: «No me gustaría amargarte el retorno (de vacaciones), pero Cony Capelli habló mal de ti en el programa Plan Perfecto de Chilevisión«.

En ese contexto, la comunicadora de Chilevisión habría señalado, en el capítulo que sería su despedida del espacio, que Naya Fácil no podía perder seguidores, ya que eso impactaría directamente en sus ingresos.

Como respuesta, la influencer utilizó sus historias de Instagram para defenderse: «No me pueden decir nada mis facilines. Cuando alguien me cae mal es porque a mí me sacan al baile«.

Además, aseguró que ya había recibido comentarios previos: «Ya me han llegado varias cosas de Cony Capelli, me cae muy mal. Estuve de vacaciones, pero me entero de todo lo que hablan de mí».

Incluso, fue más directa al referirse a su percepción personal: «Hay varias personas que me caen mal en la tele y ella es una de ellas«.

«Me cae tan mal, lo bueno es que es mutuo«, cerró Naya Fácil.

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