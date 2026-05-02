«Manito en el corazón…»: Mariana Derderian le envió potente mensaje y una petición al Presidente José Antonio Kast

La actriz Mariana Derderian volvió a referirse a la dolorosa pérdida de su hijo Pedro, de 6 años, quien falleció en un incendio ocurrido en 2024. Esta vez, lo hizo en una conversación en el podcast de Mané Martin, donde también abordó una crítica al sistema actual.

En ese contexto, la actriz cuestionó la normativa que regula la licencia por duelo, considerando que el tiempo otorgado es insuficiente en situaciones tan delicadas como la que vivió.

Mariana Derderian le envió potente mensaje y una petición al Presidente José Antonio Kast

En la entrevista, respecto a su caso, Mariana Derderian reveló: «Cuando nace un hijo, tú tienes un postnatal de seis meses. Cuando muere un hijo, ¿sabes cuántos días tienes? 10″.

A esto sumó las dificultades que enfrentan las familias en esos momentos, señalando que gran parte de ese tiempo se consume en trámites: «Mira lo maldito del sistema, que cuando ocurre la muerte en estos pequeños días, cacha la cantidad de trámites que tienes que hacer. Yo los hice todos. Todos los hice yo«, relató en el podcast.

A partir de su vivencia, la actriz comentó que ha pensado en impulsar una medida preventiva: la instalación obligatoria de detectores de humo en los hogares.

Sobre esto, Mariana Derderian explicó que se trata de una solución accesible: «Yo quería proponer una campaña, lo traté de hacer… no deberíamos esperar que fuera una ley; cuestan $7.000 y le tienes que ir cambiando las pilas. No se te va la vida en eso, pero sí se te va la vida en no tenerlo«.

Asimismo, mencionó que en otros países este tipo de medidas ya están implementadas.

Finalmente, la actriz aprovechó la instancia para enviar un mensaje al Presidente José Antonio Kast: «Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí».

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