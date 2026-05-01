Katteyes sorprende con el estreno de «Ponte Ponte»: el último adelanto de su primer disco

¡Atención fanáticos! Katteyes lanzó «Ponte Ponte», un adelantó de que será su su primer LP.

Con este nuevo lanzamiento la artista revelación de la escena musical chilena brilla en solitario y consolida su posición en el reggaetón. Género en el cual hace rato viene deslumbrando. De hecho, ha estado rompiéndola en plataformas digitales con temas «Alo» junto a Sinaka o su reciente colaboración con Martín White, titulada como «POLLY POCKET».

La chilena ha estado dominando los charts y cuenta con motivos de sobra para celebrar en su carrera que sigue sumando éxitos y fanáticos. «Ponte Ponte» es el segundo tema que saca en solitario. Este fue presentado como corresponde. En su propia fiesta de estreno en la que también celebró sus 22 años con amigos, colegas y prensa.

La canción que ha sido muy esperada en redes sociales y llega para calmar las ansias de su álbum, del cual ya está afinando algunos detalles.

«Ponte Ponte» llega en medio del gran momento musical de Katteyes

Este estreno llega en medio del gran éxito que ha tenido Katteyes. Recientemente, fue uno de los números más altos de Lollapalooza Chile 2026 y se ha presentado en importantes escenarios como el Movistar arena.

Además, sigue liderando las listas y rankings en plataformas digitales y ya se prepara para una serie de shows en Europa, las que iniciarán el 13 de junio en Madrid.

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