Conmoción por muerte de querido artista nacional que brilló en el Festival de Viña: «Un legado que trascenderá generaciones»

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia para la escena musical chilena. Resulta que se confirmó la muerte de un artista que supo brillar en el Festival de Viña y múltiples escenarios.

Estamos hablando de Ismael Bustos, quien formaba parte del icónico dúo nacional Los Hermanos Bustos.

Vale señalar que la destacada carrera del artista comenzó en los sesenta. Los hermanos, llevaron a cabo decenas de discos y vivieron importantes momentos.

Por ejemplo, se presentaron en el Festival de Viña 2005, donde recibieron antorcha de plata y de oro.

Ismael Bustos falleció a los 71 años y su partida generó gran conmoción. De hecho desde, la municipalidad de Curacaví les dedicaron unas sentidas palabras.

Conmoción por la muerte de Ismael Bustos

La triste noticia fue confirmada por la municipalidad de Curacaví que compartió unas sentidas palabras para despedir al querido arista en una publicación en Instagram.

«Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de don Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional y vecino de nuestra comuna», indicaron.

Además, expresaron: «Reconocido por su trayectoria como integrante de Los Hermanos Bustos, fue parte fundamental de la historia de la música ranchera en Chile, dejando un legado que trascenderá generaciones».

«Como municipio, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos en este difícil momento. Su música y su recuerdo permanecerán por siempre en la memoria de nuestra comunidad», cerraron.

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