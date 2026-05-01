«Tengo un nudo en la garganta»: Popular rostro renuncia a Chilevisión tras casi tres años para partir a «canal amigo»

Recientemente, se confirmó la salida de un importante periodista de Chilevisión, quien tomó la decisión de dejar el canal para asumir nuevos desafíos.

Estamos hablando de Pablo Yutronic, quien tuvo apariciones en el matinal y noticieros. En tanto, durante el último tiempo, realizaba despachos para el espacio «Contigo en Directo».

La noticia fue confirmada por el mismo periodista a través de su cuenta de Instagram. «¡Se baja el telón! Después de casi 3 años y medio, he decidido dejar el canal para tomar nuevos desafíos», indicó.

«Feliz y agradecido de haber participado en distintos espacios y formatos como el matinal, el noticiero, en deportes con esa cobertura inolvidable de los Juegos Panamericanos 2023, en emergencias, elecciones, y obviamente, en mi querido y amado Contigo en Directo», añadió.

Además, el ahora experiodista de CHV expresó: «No es fácil, los cambios cuestan, pero se cierra una etapa y comienza otra (…) El camino sigue. De eso se trata. ¡Gracias Chilevisión! ¡Lo pasé muy bien!».

La despedida a Pablo Yutronic en vivo

Posteriormente, en «Contigo en Directo», se llevó a cabo el último despecho del periodista. Instancia, en la que Karina Álvarez le dedicó unas palabras de despedida y dio a conocer que parte a otro canal.

«Me toca la ingrata misión de despedir a Pablo Yutronic, porque nos va a dejar y se va a un canal amigo», indicó la comunicadora.

«Yo personalmente lo siento como una pérdida. A mí me gustaría que te quedaras, tú lo sabes, yo te lo dije. Hay muchos integrantes de este equipo que comparten mi apreciación», añadió.

Además, en modo de broma, Karina Álvarez le indicó: «Te esperamos con los brazos abiertos, por si te arrepientes».

En tanto, Pablo Yutronic tuvo palabras de agradecimiento. «Estoy emocionado, tengo un nudo en la garganta en estos momentos, voy a evitar llorar… Pero nada, Chilevisión es un tremendo canal, fui muy feliz, lo pasé muy bien y al final eso es lo importante», expresó.

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