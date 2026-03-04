Roberto Cox desconcertó a todo el estudio con inesperado comentario: Karina Álvarez no lo podía creer

En la jornada de este miércoles, Roberto Cox y Karina Álvarez protagonizaron un inesperado momento en Chilevisión Noticias AM.

Esto ocurrió mientras hablaba del reciente conflicto que protagonizó el Gabriel Boric con José Antonio Kast, quienes tuvieron una tensa discusión en una reunión que se desarrolló este martes.

Vale señalar que este encuentro entre el mandatario actual y el presidente electo tuvo una duración de unos 22 minutos y no terminó de la mejor manera. De hecho, ambos se han lanzado palos a través de redes sociales.

En este contexto, Roberto Cox dio a conocer una presunta declaración de parte de Gabriel Boric. «Le habría dicho al momento de despedir a José Antonio Kast ‘nos vemos el once (de marzo)», indicó.

Luego de esto, se vivieron unos segundos de silencio en el estudio e incuso Karina Álvarez puso una cara de estar algo desconcertada.

Vale señalar que luego de esto, los comunicadores no dijeron nada al respecto. De hecho, poco después siguieron entregando detalles y hablando sobre el conflicto.

Las reacciones que dejó el inesperado comentario de Roberto Cox

El momento no pasó desapercibido. De hecho, fue compartida cuenta de Instagram «Ojo a la tele», la que se dedica a capturar momentos televisivos.

«¿Lo habrán pensando?», consultaron en la publicación que rápidamente se llenó de reacciones y que muchos usuarios se tomaron con humor.

«Hasta entonce»; «Entonces!!»; «inevitable pensarlo…», fueron algunos de los comentarios que recibió el post de este inédito momento protagonizado por Roberto Cox y Karina Álvarez.

