«Me aburrió…»: Figura del espectáculo arremetió contra la segunda temporada de Fiebre de Baile

Uno de los involucrados en la primera temporada de Fiebre de Baile, que fue un éxito rotundo, Danilo 21, aprovechó su espacio para dar su opinión respecto a la actual competencia en el programa.

Recordemos que el influencer era parte de El Var de Fiebre de Baile, y además, trabajaba junto a Julio César Rodríguez, en la producción televisiva, sobre todo, por su conocimiento de las redes sociales.

Figura del espectáculo arremetió contra la segunda temporada de Fiebre de Baile

Según consignó el medio, «Con Lentes Como Los Famosos«, Danilo 21 habló en un live sobre su trabajo en la segunda temporada de Fiebre de Baile. De entrada comentó: «Como que me aburrió un poco».

Luego, detalló sus intento de opinar antes de salir del canal: «después a mí ya no me pescaba nadie. La segunda temporada, gente, no me pescaba nadie. Yo era… yo hablaba, pero era como hablar contra… uh, yo hablaba contra el viento, a mí no me pescaba nadie«.

«Yo encontraba que los ritmos eran muy repetitivos y que se había perdido el factor sorpresa. Que sería bueno traer ritmos nuevos, ver programas de afuera, traer, no sé, por ejemplo, la danza sobre el desierto, sobre la arena«, agregó.

Incluso, Danilo 21 se refirió a algunas ideas que tuvo: «Por ejemplo, habían… yo había visto otros cosos que había como un espiral en el cual se bailaba, una bioesfera, no sé… Algo como con factor sorpresa, ¿me entienden? Alguna cosa como que llame más la atención«.

En esa misma línea, señaló que desde el origen del formato hace casí 20 años, no ha cambiado mucho: «Van dando vuelta como en lo mismo y yo sentía que eso era repetitivo y que se perdía el factor de sorpresa. Porque según yo, cada temporada tenía que haber algo nuevo, ¿me entienden? Yo les decía como que no podían retroceder en eso».

«Cada temporada tenían que hacer algo nuevo. Por ejemplo, si las piletas del Aqua Dance, la temporada uno tenían tres piletas, ahora habría que ponerle una cuarta y que sean cuatro piletas. Pero había que hacer algo… Pero no lo hicieron, po», cerró Danilo 21.

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