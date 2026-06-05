«Es un milagro que esté vivo»: Preocupación por popular figura del espectáculo que se encuentra en riesgo vital

Recientemente, se dio a conocer que el popular influencer, Diego Pánico se encuentra internado en riesgo vital debido a una trombosis en la piernas.

Vale señalar que esto fue revelado por parte de Adriana Barrientos, quien generó gran preocupación durante esta tarde luego de compartir una fotografía junto al creador de contenido desde una clínica.

La «Leona» acompañó la imagen con un llamado a sus seguidores para rezar por él y sumarse una cadena de oración a las 21:00 horas. «Por favor, recen por su salud», mencionó.

Adriana Barrientos entregó detalles del estado de salud de Diego Pánico

Posteriormente, la «Leona» conversó con Página 7 y entregó más información sobre el estado de salud de Diego Pánico.

«Dieguito está con una trombosis en las piernas, está en riesgo vital», comenzó señalando Adriana Barrientos.

Asimismo, mencionó que Diego Pánico fue ingresado de urgencia. «Entró por ley de urgencia y estamos esperando a ver si lo operan (…) es un milagro que esté vivo, nos dijo el médico», mencionó.

En este sentido, Adriana Barrientos señaló que la situación actual del influencer se mantiene bajo diagnóstico reservado.

«De hecho, aún estamos esperando a ver qué decidirá el médico, si operarlo o no. Mientras tanto, no se puede mover. Está en la UTI», mencionó la modelo.

Por otro lado, vale señalar que según informó Danilo 21, Diego Pánico toma anticoagulantes desde hace mucho tiempo.

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