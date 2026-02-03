«Lo pilló con…»: Adriana Barrientos revela la verdad tras la ruptura entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

En medio de una transmisión de YouTube de Danilo 21, creador de contenido, hubo un momento que unió los puzles sobre cuál fue la razón del quiebre romántico de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva.

El en vivo tuvo como finalidad poder recolectar fondos para los damnificados de los incendios en la región del Maule y Bío Bío, el cual contó con la participación de diferentes figuras públicas e influencers.

¿Qué fue lo que pasó?

En medio del “Bloque Farándula”, no podía faltar la presencia de la conocida Adriana Barrientos, que apareció en la transmisión soltando tremenda bomba que acusaría a Gonzalo Valenzuela de romper los códigos.

“Es muy parecida a Kika Silva”

Barrientos no dejó ninguna polémica suelta y mencionó que “Kika Silva lo pilló con una rucia, y que por eso terminaron”. También, reveló que pilló a Valenzuela con la misma mujer incógnita comiendo en el Chiringuito de Zapallar, región de Valparaíso.

“La rubia es muy parecida a Kika Silva”, dijo “la leona”. Además, contó sobre el incómodo momento que vivió Valenzuela con su nueva pareja, ya que una clienta se había quejado con los encargados porque el actor estaba fumando y el olor fue molesto para los visitantes del restaurante. Tuvieron que cancelar la cuenta y retirarse del lugar.

“Gonzalo Valenzuela tuvo que agarrar a la polola nueva para pagar la cuenta”, finalizó Barrientos.

