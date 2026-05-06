El musical inspirado en la vida de Michael Jackson, «The Legend» llega a La Florida: fechas y cómo comprar entradas

Luego del gran éxito que tuvo el musical «The Legend», inspirado en la vida de Michael Jackson en Centro Parque, se dio a conocer que ahora llegará a La Florida.

En concreto, se desarrollará los días 27 y 28 de junio en el Parque La Araucana. De este modo, se posiciona como uno de los panoramas ideales para disfrutar en vacaciones de invierno.

Este espectáculo es dirigido por el actor Gustavo Becerra y se espera que sea una experiencia inolvidable para los fanáticos. Cuenta con música en vivo, grandes coreografías, ropa deslumbrante y una gran puesta en escena. De este modo, se reviven grandes hitos de de la carrera de Michael Jackson.

«The Legend» es una invitación a sumergirse por un recorrido lleno de energía, emoción y nostalgia. Más que un homenaje tradicional, propone una experiencia contemporánea desde el lenguaje teatral. Esto acompañado de un gran despliegue visual con pantallas LED, escenografías dinámicas y coreografías de alto nivel.

Este evento que es producido por Corvas Producciones, tiene más de 30 artistas en escena y música en vivo, el elenco es compuesto por talentosos artistas y hay un despliegue técnico de primer nivel.

De esta manera, «The Legend» se posiciona como una gran alternativa en la cartelera cultural capitalina.

El musical no se limita únicamente a celebrar la música del «Rey del Pop», sino que también invita a los más jóvenes a conocer su legado. Se trata de un espectáculo transversal que busca cautivar a todo el público.

Entradas para «The Legend» en La Florida

Las entradas para «The Legend» en La Florida se pueden adquirir a través del sistema Passline. Asimismo, los afiliados a la Caja de Compensación La Araucana pueden acceder a un descuento de un 15%.

Cabe destacar que las funciones se desarrollarán en el un lugar abierto y accesible como el Parque La Araucana. De este modo, es fácil para las familias y grupos de amigos ser parte de esta experiencia.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google