Restricción vehicular 2026: revisa las patentes que no pueden circular en la Región Metropolitana este jueves

A partir del 1 de mayo está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Iniciativa que se traduce en que múltiples vehículos no pueden circular en Santiago.

La medida tiene el objetivo de cuidar la calidad del aire. En este sentido, es parte de del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

De hecho, la restricción vehicular se aplica en meses de otoño e invierno. Periodo en el cual se acumula más contaminación.

Además, la medida rige entre lunes y viernes. Desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Conoce la restricción vehicular de este jueves 7 de abril

En la jornada de este jueves 7 de mayo, los vehículos que tendrán restricción vehicular son aquellos que tienen patentes que terminan estos dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 4 o 5.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 4 o 5.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 8, 9, 0 o 1

Transporte de carga que no tienen sello verde: 8, 9, 0 o 1

Recordemos que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Además, es importante dejar en claro que los vehículos que no tienen sello verde no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio, independiente del último número de su patente.

De esta manera, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y también evitar recibir sanciones económicas. Recordemos que las multas se encuentran 1 y 1.5 UTM para quienes no respetan la medida. Esto es cerca de entre $70 mil y $90 mil.

A continuación te dejamos las patentes que no podrán circular el día viernes.

Vehículos sin sello verde que tendrán restricción vehicular: 2, 3, 4, o 5.

vehículos con sello verde con restricción el viernes: 6 o 7.

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