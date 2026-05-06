06 May, 2026. 18:01 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Eduardo Sáez reveló hasta cuándo se desarrollarían precipitaciones en la capital
¿Qué pasa con la lluvia en la Región Metropolitana? El meteorólogo de CHV reveló hasta cuándo se desarrollarán precipitaciones en la capital y reveló las temperaturas que se esperan para los próximos días.
También te podría interesar: Restricción vehicular 2026: revisa las patentes que no pueden circular en la Región Metropolitana este jueves
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.