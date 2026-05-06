06 May, 2026. 18:01 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Eduardo Sáez reveló hasta cuándo se desarrollarían precipitaciones en la capital

¿Qué pasa con la lluvia en la Región Metropolitana? El meteorólogo de CHV reveló hasta cuándo se desarrollarán precipitaciones en la capital y reveló las temperaturas que se esperan para los próximos días.

Por Iván López

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