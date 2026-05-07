Auditor acomplejado llamó a la Tencha para revelar su gran problema: «Intenté hacerlo con una cariñosa y no me aceptó»
El auditor dio a conocer que más que una bendición, este es un gran problema que ha provocado el fin de su matrimonio y años de soledad.
Hace algunos días, un auditor sorprendió tras llamar nuestra Tencha para contarle sobre un inesperada situación que según comentó le ha afectado mucho en su vida personal.
El hombre confesó: «He tratado de tener mujeres pero no me aceptan. Lo tengo muy grande. No me aguantan».
El auditor le reveló a nuestra Tencha que «mi señora me dejó por lo mismo». Además, de que «llevo 8 años sin nada, nada».
En concreto, el sujeto aseguró que su miembro le mide 26 centímetros.
El drama del auditor que llamó a la Tencha
El sujeto dio a conocer que la última persona con la que estuvo le confesó que tuvo «miedo» y finalmente no pasó nada. En tanto, con su esposa estuvo 30 años pero que tampoco tenían mucha intimidad.
Además, reconoció que ha ido al médico y que ha probado diversos productos. «Mi pieza parece farmacia con todo lo que he tratado de hacer y no ha resultado», indicó.
El auditor incluso le reveló a la Tenchita que intentó acceder a los servicios de una trabajadora sexual, pero que también lo rechazó.
«Intenté hacerlo con una cariñosa y no me aceptó», reveló.
Asimismo, el sujeto aseguró que en el momento de la llamada lo tenía amarrado «para poder trabajar tranquilo», debido a que tiene muchas compañeras en el trabajo.
En este sentido, aseguró que tampoco usa short, ya que «puedo cometer un error en cualquier momento. Un descuido, se me puede salir y alguna persona puede pensar que soy un degenerado».
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