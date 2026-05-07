Auditor acomplejado llamó a la Tencha para revelar su gran problema: «Intenté hacerlo con una cariñosa y no me aceptó»

Hace algunos días, un auditor sorprendió tras llamar nuestra Tencha para contarle sobre un inesperada situación que según comentó le ha afectado mucho en su vida personal.

El hombre confesó: «He tratado de tener mujeres pero no me aceptan. Lo tengo muy grande. No me aguantan».

El auditor le reveló a nuestra Tencha que «mi señora me dejó por lo mismo». Además, de que «llevo 8 años sin nada, nada».

En concreto, el sujeto aseguró que su miembro le mide 26 centímetros.

El drama del auditor que llamó a la Tencha

El sujeto dio a conocer que la última persona con la que estuvo le confesó que tuvo «miedo» y finalmente no pasó nada. En tanto, con su esposa estuvo 30 años pero que tampoco tenían mucha intimidad.

Además, reconoció que ha ido al médico y que ha probado diversos productos. «Mi pieza parece farmacia con todo lo que he tratado de hacer y no ha resultado», indicó.

El auditor incluso le reveló a la Tenchita que intentó acceder a los servicios de una trabajadora sexual, pero que también lo rechazó.

«Intenté hacerlo con una cariñosa y no me aceptó», reveló.

Asimismo, el sujeto aseguró que en el momento de la llamada lo tenía amarrado «para poder trabajar tranquilo», debido a que tiene muchas compañeras en el trabajo.

En este sentido, aseguró que tampoco usa short, ya que «puedo cometer un error en cualquier momento. Un descuido, se me puede salir y alguna persona puede pensar que soy un degenerado».

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