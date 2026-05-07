Francisca Valenzuela recibirá importante reconocimiento en Estados Unidos: «Es profundamente significativo»

Recientemente, se conoció un tremendo hito para la música chilena. Resulta que se confirmó que la cantante nacional, Francisca Valenzuela recibirá un importante reconocimiento en un evento en Estados Unidos.

En concreto, la artista recibirá el galardón de Wonder Women of Latin Music de Latin Alternative Music Conference para la «Clase de 2026». Esto debido a su gran impacto en la escena musical nacional e internacional.

Las palabras de Francisca Valenzuela

Tras este importante reconocimiento, la artista nacional compartió un comunicado, en el que no escondió su felicidad.

«Gracias LAMC por este honor. Es profundamente significativo ser reconocida junto a mujeres tan poderosas que están dando forma a la música latina todos los días», señaló Francisca Valenzuela.

«Estoy comprometida por amplificar voces diversas y demostrar que no existe una sola forma de ser mujer. Espero que iniciativas como esta no solo celebren, sino que impulsen cambios reales: más representación en los escenarios, detrás de ellos y en espacios de poder», añadió la cantante.

Vale señalar que Francisca Valenzuela va a ser reconocida en la próxima versión del panel Wonder Women of Latin Music. Instancia que se desarrollará desde el 28 de julio al 1 de agosto en Nueva York.

Dicho evento es impulsado por Latin Alternative Music Conference (LAMC) en colaboración con Amazon Music. Acá se honra a diversas mujeres que aportan en transformar la industria musical latina.

En este sentido, Fran Valenzuela ha destacado durante su carrera por sus ideales por mayor equidad. Algo que está presente en su música y también en la gestión y creación de eventos como Ruidosa Fest.

Dicha instancia fue creada en 2016 y busca promover la diversidad de mujeres en la música latinoamericana. Cuenta con música en vivo, paneles de conversación, talleres e incluso comedia.

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