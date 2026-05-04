Gondwana y Quique Neira se vuelven a juntar para realizar un concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida

¡Atención fanáticos! Después de 23 años se acerca un importante hito para la música chilena. Resulta que se concretara el esperado junte entre Gondwana y Quique Neira.

De este modo, se llevará a cabo un concierto el 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Instancia, en la que recorrerán las canciones de sus discos más icónicos.

El evento contará con un invitado espacial. Hablamos de la popular banda de reggae Third World.

Venta de entradas para el concierto de ccc

La venta general de entradas para este importante hito inicia este 5 de mayo, a las 11:00 horas a través de Puntoticket.

Vale señalar que los precios se encuentran entre $28.750 y $86.250, considerando el cargo por servicio.

Un esperado reencuentro

Recordemos que el domingo 29 de marzo, en Festival REC de Concepción ya se vivió un momento icónico, en el cual Quique Neira se sumó a Gondwana en el escenario para interpretar Sentimiento Original. En este sentido, los más de 200 mil asistentes estallaron de emoción.

Este hito abrió camino para que se lleve el esperado concierto de la banda junto a Neira, quien indicó: «Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música. Así que, a Dios Todo poderoso toda la Gloria por permitirnos esta oportunidad y esta escena magnífica, de alguna manera es un pedacito de la historia de la música de Chile»

Vale señalar que Quique Neira llegó a Gondwana a fines de 1996 para ser el principal compositor y vocalista de la agrupación. En ese entonces, la banda ya llevaba una década promoviendo el reggae. De este modo, consolidaron grandes hitos. Por ejemplo, con el álbum debut «Gondwana» consiguieron Triple Disco de Platino en Chile y marcaron un antes y un después para el reggae en español.

En 2003, la agrupación y el cantante tomaron la decisión de separar sus caminos. De este modo, Neira llevó a cabo una solida carrera con nuevos discos, importantes reconocimientos y grandes presentaciones. De hecho, es el único chileno que se ha presentado en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza en 2009.

Mientras que Gondwana siguió sosteniendo el nombre de la banda y el prestigio hasta la actualidad. En este sentido, siguió creando himnos hasta la actualidad y presentándose en importantes escenarios del continente.

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