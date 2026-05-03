¿Hubo una relación?: José Miguel Viñuela reveló la verdad sobre antiguo vínculo con exchica Mekano

El más reciente capítulo de Only Friends este sábado tuvo como invitado a José Miguel Viñuela, quien repasó distintos momentos de su trayectoria en televisión, incluyendo su recordado paso por el programa juvenil Mekano.

Durante la conversación, el animador también se refirió a la relación que tuvo con Catalina Palacios, con quien compartió la conducción del espacio y con quien, en su momento, fue vinculado sentimentalmente.

José Miguel Viñuela reveló la verdad sobre vínculo con exchica Mekano

Todo surgió luego de que en el programa le preguntaran directamente quién era su participante favorita, tras mostrar un video de antiguas figuras del espacio. Sin dudar, respondió: “Catalina Palacios”.

Sobre los rumores que existieron en esa época, Viñuela aclaró que nunca hubo una relación fuera de cámara, aunque sí reconoció que existía cierta cercanía entre ambos: “Teníamos química, pero nunca se concretó. Yo era inocente, de verdad, fueron esos besitos y nunca pasó nada. Yo creo que hubo onda”.

En esa línea, explicó que las dinámicas del programa incluían momentos en los que debían besarse, lo que alimentó las especulaciones del público, pero insistió en que no pasó a mayores.

“Tuvimos onda y en algún momento siento que hasta nos dijimos que tuvimos onda, pero no pasó más allá de eso. Lo que pasa es que la gente sentía que teníamos onda”, comentó.

Por su parte, Raquel Argandoña, también invitada al programa, recordó que en ese entonces se comentaba que ambos estaban juntos, algo que el animador descartó por completo.

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