«Hay que avanzar y no mirar atrás»: La profunda y nostálgica reflexión de Daniel Fuenzalida en su cumpleaños

Este domingo 3 de mayo, el reconocido animador Daniel Fuenzalida celebró su cumpleaños de una forma distinta a lo habitual. Lejos de festejos, el comunicador optó por compartir un mensaje más íntimo y cargado de reflexión en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece caminando junto a su hija Ignacia, imagen que utilizó para expresar su actual forma de enfrentar la vida.

La profunda y nostálgica reflexión de Daniel Fuenzalida en su cumpleaños

Junto al registro en sus redes sociales, el animador escribió: «El día de mi cumpleaños lo celebro así desde que mis papás no están, es más sobrio y nada de rencor, sin cargas negativas, sin darle muchas vueltas a las cosas».

Cabe recordar que la pérdida de sus padres fue un momento importante en su vida, lo que ha influido en la manera en que hoy enfrenta fechas significativas.

«Esta foto refleja que hay que avanzar y no mirar atrás, y avanzar con los que más importan; los que se fueron chao no más«, agregó.

En ese mismo tono, explicó el significado de la imagen: «Esta foto es con mi hija Ignacia, una imagen que refleja la vida y cómo seguir adelante«.

A modo de reflexión personal, también señaló: «Los que fallaron atrás quedaron, ellos se lo perdieron, pero la madurez está en no quedarse pegado, no pescar y avanzar».

Finalmente, cerró con un mensaje de agradecimiento: «Gracias a todos por este año y vamos por uno más. Un año que se vendrá con todo seguramente con la ayuda siempre de mis papás allá arriba. Gracias por tanto cariño que recibo siempre».

También puedes leer en RadioActiva: «Aprendí muchísimo»: Querido creador de contenido sorprendió tras anunciar su salida de Canal 13

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google