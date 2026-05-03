03 May, 2026. 19:19 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo confirmó precipitaciones para este día de la semana en Santiago
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en la capital, donde aseguró haber lluvias.
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