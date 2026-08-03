Influencer japonesa probó el sushi chileno y su reacción está dando que hablar: «Se ve muy diferente…»

Recientemente, una creadora de contenido japonesa dio que hablar por probar por primera vez el sushi chileno. De este modo, no tardó en hacerse viral.

La protagonista del registro es Hikaru, conocida en redes sociales como @hikaru_chile, está viviendo en Chile desde hace un tiempo y suele compartir contenido sobre las diferencias culturales entre ambos países, además de su experiencia en territorio nacional.

En esta ocasión, la joven decidió probar distintas variedades de sushi chileno. De este modo, se mostró sorprendida por los ingredientes y el estilo de las preparaciones.

«Por fin probé el sushi chileno. Se ve muy diferente al sushi japonés. Casi todos los sushis llevan queso crema», indicó al comenzar la degustación.

Influencer japonesa prueba el sushi chileno

Mientras avanzaba en la prueba, Hikaru reconoció que la versión chilena se distancia bastante de la receta tradicional japonesa, tanto por sus ingredientes como por la cantidad de salsas y rellenos.

«Más que sushi, parece un plato completamente nuevo», indicó.

Otro detalle que llamó su atención fue el sushi frito, una preparación que aseguró nunca haber visto en Japón.

Además, expresó: «A diferencia del sushi japonés, me pareció más difícil de preparar», señaló.

Eso sí, hubo una preparación que definitivamente no logró convencerla. Se trataba de una pieza con coco rallado como topping, una combinación que aseguró jamás había visto en su país.

«Esto tampoco lo he visto nunca en Japón. Con este no pude», indicó la joven japonesa.

Como era de esperarse, el video generó múltiples reacciones en chilenos, quienes no dudaron en dejar sus comentarios.

«Hola Hikaru! yo también soy japonesa, pero criada toda mi vida en Chile, y debo decir que me encanta el sushi chileno»; «Sushi con coco?? Eso sí que no lo había visto nunca y eso que soy chilena»; «Que pruebe la sushi burger jajaja»; «Y eso que no ha visto el sushipleto», fueron algunos de los mensajes que recibió la creadora de contenido.

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