Cecilia Gutiérrez filtra quiebre en reconocida banda: «Decidió abandonar el grupo…»

Recientemente, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, sorprendió tras filtrar el supuesto quiebre de una banda muy querida en Chile.

Resulta que la comunicadora dio a conocer que Francini Amaral optó por dejar la agrupación Axé Bahía, la que recientemente celebró más de 20 años.

Vale señalar que los rumores comenzaron después de que Flaviana Seeling y Bruno Zaretti estuvieron en La Divina Comida. Espacio al que llegaron como dupla sin Francini.

Cecilia Gutiérrez filtra quiebre

Mediante sus redes, la comunicadora aseguró que muchas personas le han consultado sobre la ausencia de Francini Amaral.

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez expresó: «Lo que les puedo contar por ahora es que efectivamente hay un quiebre en el grupo, un quiebre importante que hizo que Francini abandonara Axé Bahía, que decidiera no seguir trabajando con ellos».

La periodista se refirió también a una historia compartida por Amaral en un viaje fuera de Chile. En dicha instancia, la artista se refirió a un complejo momento personal.

«Mis últimos cuatro meses han sido del terror y necesitaba urgente un cambio de aire y energía», señaló la bailarina de acuerdo a Cecilia Gutiérrez.

En este sentido, la comunicadora aseguró que el conflicto involucraría a Flaviana Seeling.

Vale señalar que la agrupación atraviesa un buen momento con múltiples presentaciones.

Además, dio a conocer que hay un anuncio anunciado en Monticello, en el que Flaviana Seeling aparece anunciada «pero bajo otro nombre, Axé Brasil, y con integrantes históricos de otras agrupaciones de Axé».

Por otro lado, indicó que Flaviana Seeling y Bruno Zaretti ya se presentaron en Perú con un reemplazo.

«También hay temas contractuales, nombres, giras comprometidas, como les decía, campañas publicitarias, así que eso, para todas las personas que me habían preguntado por qué Francini no está en Axé Bahía, es porque decidió abandonar el grupo», finalizó Cecilia Gutiérrez.

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