Periodista acusa incómodas situaciones con famoso animador: «Básicamente, perdí el trabajo por haberme quejado»

Recientemente, la periodista Melina Noto acusó que durante su paso por Zona Latina, un popular animador le hizo desubicados comentarios sobre su cuerpo.

En el programa El podcast de Sarah, en conversación con Tanza Varela, la comunicadora recordó una incómoda situación que vivió cuando era parte del espacio Sabores.

La acusación de Melina Noto

Si bien no reveló nombre, la comunicadora expresó: «Conductores al aire que me han dicho ‘qué buen zapallo que tenés’, mis compañeros. Y yo lo he hablado con mis jefes en Zona Latina».

Esto no pasó desapercibido para Tanza Varela, quien le indicó: «¿Qué buen zapallo que tenés? ¿Se refiere a tu poto? Nunca había escuchado esa expresión».

Melina Noto dio a conocer que primero no entendió a qué se refería, por lo que tuvo que preguntar posteriormente.

Además, acusó que «cuando les dije a mi jefes se me rieron y me sacaron de mí programa. Básicamente, yo perdí el trabajo por haberme quejado por esa frase».

Sin embargo, luego, Melina Noto dejó en claro que no fue despedida, pero que sí la cambiaron de programa.

Vale señalar que Tanza Varela intentó saber quién era el animador en cuestión. Sin embargo, la actual pareja de Pangal Andrade no quiso revelarlo.

«Googleen quién era», señaló la periodista.

Además, Melina Noto reveló otra experiencia incómoda con el mismo animador. Esto ocurrió después de que le habría consultado sobre una dinámica sobre que superpoder le gustaría tener.

«Y me dijo: ‘Te estaría chupando el cuello’. Una persona que tiene muchos años más que yo y siempre me tiraba cosas así», mencionó.

Luego, aclaró que el hombre en cuestión «ya no sigue en Zona Latina, pero estuvo muchos años más».

Y para finalizar, Melina Noto, indicó: «Da lo mismo quién es la persona, lo que importa es que cuando yo fui a reclamar el tema, se me ninguneó un montón (…) es un tipo a la antigua, qu tiene otro tipo de humor, que por ahí yo no lo entiendo porque soy de otra generación».

«Viejo de mierda. ¿Qué onda? Me cayó pésimo todo lo que me acabas de contar», finalizó Tanza Varela.

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