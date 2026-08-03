El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Recientemente, Cony Capelli dio a conocer que recibió un inesperado gesto de parte del expresidente de Chile, Gabriel Boric. Esto después de que dio a conocer que se convertirá en madre por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile, compartió una historia de un video que le mandó el exmandatario, quien le entregó felicitaciones.

«Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá. Yo, como sabes, soy papá hace poco y estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura, cómo se levanta y te mira», le indicó Gabriel Boric.

El exmandario también mencionó que tener un hijo es una gran responsabilidad. «Pensar que, de alguna manera, tú contribuyes a que su vida sea posible mejor. Y en el caso de la madre, sin lugar a dudas mucho más», señaló.

Las palabras de agradecimiento de Cony Capelli

La figura de CHV se mostró agradecida por el mensaje de Gabriel Boric.

Cony Capelli compartió en Instagram el video que le mandó el expresidente y valoró las palabras que le entregó sobre tener un hijo.

«Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias que se resumen con la gran responsabilidad que conllevan la maternidad y paternidad. Gracias, este video me dio mucha alegría», escribió para acompañar el video.

Recordemos que Cony Capelli dio a conocer durante la semana pasada que se encuentra embarazada. En dicha oportunidad, compartió un video e indicó: «Un amor que crece y crece». De este modo, generó múltiples reacciones y se llenó de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores y otras figuras del mundo del espectáculo.

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