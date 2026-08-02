«Tremenda cag…. Nunca fue mi intención»: Rosalía se disculpó con Argentina tras masiva funa por video en redes

Rosalía aprovechó su concierto de este sábado en Buenos Aires para volver a referirse a la polémica que protagonizó luego de compartir una publicación relacionada con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La cantante española ya había ofrecido disculpas en redes sociales, pero esta vez decidió hacerlo frente al público argentino, dedicando varios minutos de su show a explicar lo ocurrido.

Todo comenzó después de que la artista reposteara un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España sobre Argentina. con la canción «La Perla«, lo que generó una ola de críticas entre sus seguidores trasandinos. Incluso, algunos fanáticos amenazaron con devolver las entradas para los conciertos que tenía programados en el país.

Rosalía se disculpó con Argentina tras masiva funa por video en redes

Frente a esa situación, según consignó La Cuarta, Rosalía reconoció su error durante el concierto en el país: “Madre mía que lío el otro día. Yo ahí scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”, expresó.

“Por eso hoy más que nunca quisiera compartir un recuerdo. Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí en Lollapalooza”, señaló.

Sobre aquel primer concierto, señaló: “Me acuerdo que abrí el show de ‘El Mal Querer’ con la canción de ‘Piensa en tu mirada’. Me acuerdo de oír a toda esa multitud cantando (…) Nunca lo olvidaré, la sensación de ‘you made it’ (lo lograste), la primera vez que me la dieron fuera de mi país”.

“¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy”, afirmó.

Además, destacó el cariño que siempre ha recibido del público argentino: “No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la tierra”.

“Siempre cantáis todas las canciones. Siempre os implicáis a más no poder. Le ponéis todo todo. Y nada me dolería más que pensaras que no me importáis igual de vuelta. Quiero que lo sepáis, que mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue intacto, igual que el primer día”, agregó la cantante.

Para cerrar el momento, Rosalía agradeció el apoyo que ha recibido desde el inicio de su trayectoria: “Hoy vengo con el corazón lleno con mis canciones y unas inmensas ganas de entregaros todo. Y quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, Muchas gracias por estar aquí esta noche”, concluyó.

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