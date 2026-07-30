«Se quedó con la peluca»: Princesa Alba impactó a Rosalía tras revelar desconocida aventura con jugador de Colo Colo

Princesa Alba fue la artista chilena que estuvo en «El Confesionario» en el cuarto y último concierto de Rosalía en Chile en el marco de su gira LUX Tour.

De este modo, la popular cantante nacional le reveló a la intérprete de «La Perla» una desconocida aventura que tuvo con un futbolista después de terminar una relación de gran exposición pública.

Princesa Alba se confiesa ante Rosalía

En esta oportunidad, la joven le reveló que un día salió sin llaves de su departamento, por lo que se quedó en un hotel.

En este sentido, Princesa Alba confesó que no quería pasar la noche, por lo que le mandó el mismo mensaje a dos de sus pretendientes. Uno era un futbolista de Colo Colo (club del cual es hinca) y otro un cantante urbano.

Y la cantante chilena confesó que el primero en responderle fue el deportista. «Es que los futbolistas son muy arrastrados», lanzó, desatando carcajadas con su historia.

«Llegué al hotel, según yo pasé muy ‘piola’, y me llaman desde recepción diciendo: ‘Señorita, hay un hombre encapuchado que no se quiere identificar, que está con cadenas y no quiere pasar su identificación. No lo podemos dejar pasar porque puede ser un ladrón’. Yo fui a resolver, bajé y dejé mi carnet como garantía. Yo lo saludaba muy… porque tampoco lo conocía». contó Princesa Alba.

Luego, Princesa Alba contó que pudo hacer que el misterioso futbolista de Colo Colo ingresara al hotel y a su habitación. En este sentido, sorprendió con una inesperada revelación.

«La cosa es que subimos y se quitó el pasamontañas. Todo bien. Yo ocupo mucha peluca, yo estaba peinada y el weón se quedó con la peluca», reveló, desatando las risas de los presentes.

Princesa Alba dio a conocer que el deportista tuvo una inesperada reacción y le preguntó: «¿Por qué estás con peluca? ¿Tienes una enfermedad?».

«Y lo peor, sí, tengo alopecia», mencionó la cantante.

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