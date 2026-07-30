Compartió romántica foto, pero la respuesta de ella nadie la esperó: «Es un tema bien sensible»

Durante los últimos días, Álvaro Ballero ha dado mucho que hablar debido a que ha estado compartiendo diversos registros en sus redes sociales, en los que dio a entender que estaría en una nueva relación. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una información que cambiaría todo.

Es importante mencionar que el creador de contenido salió hace poco del reality de Mega «Volverías con tu ex? 2», donde no pudo recuperar su romance con su exesposa, Ludmila Ksenofontova.

Sin embargo, parecía que Álvaro Ballero había dado vuelta la página. Esto debido a distintas publicaciones en Instagram. «44 años, qué viejo no? Pero tú me haces sentir de 24», indicó en una historia.

Además, en otra escribió: «Csm, no puedo más de amor. Aunque me digan loco, intenso, lo que sea, no puedo más contigo aquí».

A esto se le suma una fotografía que subió abrazando a una misteriosa mujer en un ascensor.

Vale señalar que Álvaro Ballero no dio el nombre de quién sería su nueva conquista. Sin embargo, el portal Infama aseguró que se trataría de Valentina Schnitze, quien tiene 35 años, es médico veterinario y ha participado como panelista en programas de TVN.

Desmienten relación de Álvaro Ballero

Sin embargo, en el programa «Plan Perfecto» de CHV, Eduardo de la Iglesia aseguró que Valentina Schnitze desmintió una relación con el chico reality.

«Oficialmente han salido dos veces. No están pololeando», aseguró el comunicador.

Posteriormente, Eduardo de la Iglesia expresó: «Es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso».

Esta revelación no pasó desapercibida en los panelistas del espacio de CHV. De hecho, Antonella Ríos indicó: «Parece que él nomás está pololeando, un pololeo unilateral».

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