¡De impacto! Importante periodista confirma su despido de CHV en medio de delicado momento personal: «He pasado días muy difíciles»

Recientemente, se dio a conocer que un reconocido periodista fue desvinculado de Chilevisión.

Se trata ni más ni menos que de Jaime Figueroa, quien fue parte de conocidos espacios como Podemos Hablar y Plan Perfecto.

La noticia fue entregada por El Filtrador. Medio que también entregó detalles de las complejas situaciones por las que pasó el comunicador previo a su salida del canal.

Jaime Figueroa deja CHV

Según informó El Filtrador, el comunicador confirmó su desvinculación del canal y también habló sobre el difícil momento personal que atravesó durante los últimos meses. «He pasado días muy difíciles», indicó el comunicador.

Figueroa contó que debió someterse a una operación en una de sus muñecas, intervención que lo mantuvo alejado de sus funciones durante varias semanas. A esa situación se sumó el fallecimiento de su madre, una pérdida que marcó profundamente al periodista. Sobre ese episodio, reconoció que fue «lo más duro que me ha tocado».

La historia de Jaime Figueroa en Chilevisión comenzó en 2012, cuando realizó su práctica profesional en la estación. Posteriormente, se incorporó al matinal del canal y más tarde integró a espacios como El Cubo y Primer Plano, hasta que en 2019 inició una etapa fuera de la señal.

Su regreso se produjo en 2021, cuando asumió como productor periodístico de Podemos Hablar. Meses después dio el salto a la pantalla, donde se hizo conocido por interpretar al barman que acompañaba a los animadores del programa.

Tras el término de ese espacio, el periodista se integró al equipo de Plan Perfecto. Sin embargo, permaneció solo un par de semanas antes de alejarse por la operación a la que debió someterse.

Con su desvinculación, Jaime Figueroa pone fin a una etapa de más de una década ligada a Chilevisión, canal donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

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