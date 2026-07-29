Jaime Leyton impacta tras revelar maltrato que sufrió en pleno despacho: no lo podían creer en Mucho Gusto

Jaime Leyton reveló en Mucho Gusto una inesperada e incómoda situación que vivió en una visita a un centro de ski.

«A mí me pasó una situación muy desagradable en un despacho de Mega. Nos dijeron: ‘Los va a atender, para esta clase, el mejor instructor», reveló el meteorólogo de Mega.

Vale señalar que el especialista no reveló cuándo ni el lugar en el que tuvo esta experiencia.

El relato de Jaime Leyton

«En un momento, yo hice algo, porque era mi primera clase de ski. Yo me equivoqué en algo muy sencillo. Yo estaba de espaldas y el instructor vino por detrás y me golpeó el casco con el bastón. Y no fue un toque suave ni en tono de broma. Me pegó en el casco y me dijo: ‘¡Pero si te dije que no era así!'», relató Jaime Leyton.

«O sea, si a mí, que iba de parte de un medio de comunicación, un instructor, que me dicen que es el mejor, me trata con esa prepotencia, con esa falta de criterio y de respeto, imagínense cómo puede tratar a alguien que simplemente va pasando por ahí. A lo mejor el instructor pensó: ‘Aquí no hay nadie, le digo lo que quiero’», agregó.

Esta revelación no pasó desapercibida en el matinal de Mega, Mucho Gusto. En este sentido, Marianne Schmidt le dijo: «A mí me impactó lo que usted estaba contando. Además, se lo voy a decir: este es un deporte de élite, un servicio caro. Este es un centro invernal exclusivo (por Valle Nevado); en general, todos lo son, pero este es de los más exclusivos. Y que haya gente que tenga ese trato, incluso con alumnos como en su caso, demuestra una prepotencia enorme. Imagínese entonces qué podemos esperar».

En tanto, Jaime Leyton indicó: «Imagínese un instructor que le pegue a una alumna porque no entendió algo. O sea, esto no es el servicio militar».

En tanto, José Antonio Neme expresó: «Lo que pasa es que la Marianne y yo le vamos a decir algo: usted es una persona conocida, pertenece a un medio de comunicación. Entonces, la conclusión obvia es pensar: ‘Si me pasa a mí, que me pegan, ¿qué puede pasarle a una persona que no es conocida?'».

Tras ser consultado, dónde ocurrió, el meteorólogo de Mega expresó: «Prefiero no hacer referencia al lugar. Lo que estoy diciendo es que existe una prepotencia preocupante. Porque alguien podría decir ‘oye, si no te dolió’, pero no voy al dolor físico. Voy al gesto, a lo que significa esa actitud. Un instructor que me dicen que es el mejor, frente a un alumno que está aprendiendo, no puede reaccionar de esa manera. Ese es el problema».

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