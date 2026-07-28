«Lloraba y le pedía que me diera las fuerzas para dejarlo, pero no podía porque lo amaba»: El relato de Katteyes en concierto de Rosalía

Katteyes protagonizó un llamativo momento en el tercer concierto de Rosalía en Chile, en el marco de su LUX Tour

Tal como ocurrió en las jornadas anteriores, la cantante española invitó al escenario a una artista nacional. Tras las participaciones de Francisca Valenzuela y Romina Pistolas, esta vez fue el turno de la intérprete de éxitos como «Aló» y «Ponte Lokita», quien sorprendió en «el confesionario» al compartir una compleja experiencia de su vida amorosa.

Frente al público del Movistar Arena, Katteyes recordó una relación que mantuvo con un joven que vivía en Miami y que, según contó, terminó convirtiéndose en una relación tóxica.

«Yo estaba saliendo con un chico y me dice que lo visite en Miami. Voy y yo me quería quedar con él una semana y resulta que la casa no era de él, era ajena. Yo llego, estoy dos días y él me revisó el celular», indicó.

«Al revisarme el celular, me reclamó porque yo seguía a artistas. Él me dice: ‘¿Por qué estás siguiendo a estos artistas?’ y yo le respondí que hacía música y que me entendiera, porque quería hacer colaboraciones con ellos. La cosa es que él se enojó y me echó de la casa», agregó Katteyes.

La artista relató que la situación fue un escándalo. Según contó, el hombre guardó sus cosas en una maleta y la hizo salir de la vivienda.

«Me echó de su casa. Agarro mi celular, me echó de noche, de madrugada, voy a pedir el Uber y en eso él sale de la casa, agarra mi celular y lo lanza lejos. Yo le digo: ‘Huevón, o sea, ¿tiras mi celular para que no me vaya? ¿Quieres que me vaya o que me quede?’ y se pone a llorar, me hace un drama», contó la artista durante el show de Rosalía en Chile.

«Él me dijo: ‘No te puedo perder, no sé por qué reaccioné así. Yo te juro que te amo, no quiero perderte, por favor, no me dejes’», añadió.

Katteyes revela cómo se terminó la relación.

El relato generó una inmediata reacción entre los asistentes, quienes pifiaron la actitud del hombre.

Sin embargo, Katteyes reveló que, pese a lo ocurrido, continuó con la relación por un tiempo.

«Me costó dejarlo al maldito, pero después lo dejé. Seguí con él unos meses más. La relación empeoró y él me decía que yo no iba a pegar en la música. Terminé con él y empecé a sacar música», relató.

Tras escuchar la historia, Rosalía celebró la decisión de la artista chilena.

Además, antes de finalizar su intervención, Katteyes recordó lo difícil que fue tomar la decisión de terminar la relación.

«Yo le pedía a Dios todo. Me acuerdo de que lloraba y le pedía que me diera las fuerzas para dejarlo, pero no podía porque lo amaba. Pero nunca más volví», finalizó.

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