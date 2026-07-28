Dura noticia para Manuel Orellana, «El Chino»: mensaje en redes sociales cambia todo el panorama

Manuel Orellana, más conocido como «El Chino», quien hace algunos días fue rescatado junto a dos parvularias en el Cajón del Maipo, sigue dando que hablar en redes sociales. Ahora por un motivo relacionado con su situación sentimental.

Esta vez, el foco estuvo puesto en su relación con Génesis Aránguiz, quien dio a entender que el romance llegó a su fin.

Génesis Aránguiz revela que está soltera

Resulta que la joven compartió diversos registros en su cuenta de Tiktok, los que llamaron la atención de sus seguidores.

En la descripción de los videos escribió: «#paratodoelmundo #solterayfeliz», mensaje que muchos interpretaron como la confirmación de su quiebre con «El Chino».

La publicación rápidamente acumuló comentarios de apoyo hacia Génesis Aránguiz. Varios usuarios la felicitaron por la decisión y le enviaron mensajes para animarla a seguir adelante.

«Mereces lo mejor y ahí no es»; «conviértete en influencer y gana dinero»; «Por algo pasan las cosas, aléjate de ese hombre, eres mucho para él…», fueron solamente algunos de los comentarios que le han dejado al joven.

Vale señalar que «El Chino» no se ha referido de manera pública a las publicaciones de la joven. En este sentido, tampoco ha confirmado el quiebre de su relación.

De hecho, después de ser rescatado, aseguró que seguía en pareja. Sin embargo, reveló que pasaba un momento complicado.

De hecho, en un video en el que aparecía cortándose el pelo, aseguró que estaba «más castigado que el loco Pepe».

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